Кинотеатры, театры и игровые комнаты в ТРЦ открываются в Подмосковье с 1 августа

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Игровые комнаты в ТРЦ, театры, кинотеатры, выставки и спортивные арены возобновляют работу в Подмосковье с 1 августа при условии заполнения помещений не более, чем на 3 тыс. мест, и при заполнении не более чем на половину. Соответствующее постановление подписал в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Установить, что с 31 июля 2020 года досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные подобные мероприятия с очным присутствием граждан, за исключением публичных мероприятий, проводятся на территории Московской области с возможным одновременным количеством посетителей не более 50% от общей вместимости мест проведения таких мероприятий при условии соблюдения социальной дистанции, при этом проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан [демонстрация кинофильмов, проведение концертов, представлений, спектаклей и иных подобных мероприятий] возможно в зданиях, строениях, сооружениях [помещениях в них], в которых не более 3 тыс. посадочных мест", - говорится в постановлении.

Согласно документу, в регионе с 24 июля разрешается предоставление госуслуг в зданиях госорганов в обычном объеме, а также отменяется действие стандартов в организациях, для которых предусмотрены методические рекомендации Роспотребнадзора.

При этом в Московской области продолжает действовать ряд ограничений: самоизоляция для граждан старше 65 лет и людей из групп риска заражения коронавирусной инфекцией; соцдистанция для жителей региона и обязанность у органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей обеспечить ее соблюдение; изоляция лиц, контактировавших с больными. Кроме того, при занятиях физкультурой на открытом воздухе необходимо соблюдать дистанцию в 5 м и проводить их в группах не более пяти человек.

Также в Подмосковье остается обязательным ношение маски в местах общественного пользования, продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий и посещение ночных клубов, дискотек.

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