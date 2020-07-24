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Жителям Подмосковья напомнили о возврате приема наличных за проезд в транспорте с 25 июля

Это связано с нормализацией ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Водители общественного транспорта в Подмосковье вновь начнут принимать наличные средства для оплаты проезда с 25 июля. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Ситуация с коронавирусом в Московской области нормализуется, и общественный транспорт возвращается к привычному режиму работы. С субботы в регионе будет возобновлена оплата проезда за наличный расчет. До пандемии доля оплаты наличными составляла 16%, безналичным способом проезд оплачивают в транспорте 84% пассажиров", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анны Кротовой.

Она напомнила, что требование о ношении масок в общественном транспорте для пассажиров в Московской области еще сохраняется.

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