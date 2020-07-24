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МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Подмосковье

Порывы ветра при этом могут достигать 15 м/с
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Грозы и сильный ветер ожидаются в Подмосковье в пятницу, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"Согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час и до конца дня 24 июля в Московской области ожидается местами кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с", - сказали в главке.

Спасатели напомнили, что купаться, ловить рыбу, прятаться под отдельно стоящими деревьями в такую погоду опасно. Также они настоятельно рекомендовали не парковаться под деревьями, находясь на улице, обходить стороной шаткие строения.

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