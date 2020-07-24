В Систему-112 Подмосковья с начала года поступило более 50 тыс. "хулиганских" вызовов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Более 50 тыс. "хулиганских" звонков поступило в Систему-112 Московской области с начала 2020 года. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила в пятницу пресс-служба Системы-112 Московской области.

"С начала 2020 года в Систему-112 Московской области поступило более 50 тыс. "хулиганских" вызовов. На сегодняшний день они составляют менее 1% от общего количества обращений. Значительного снижения количества ложных вызовов удалось достичь с помощью специального автоинформатора, внедренного в Систему. Он оповещает позвонившего из хулиганских побуждений об ответственности", - говорится в сообщении.

Под "хулиганскими" звонками подразумеваются настойчивые вызовы с одного номера телефона, без формулировки причины. Неоднократные вызовы, которые при ответе оператора заявитель сбрасывает. Также, к этой категории относятся вызовы, когда заявитель находится в алкогольном опьянении или наркотическом состоянии, не может сформулировать цель звонка, грубит, оскорбляет оператора или сознался, что пошутил о происшествии.

В сообщении уточняется, что когда оператор-112 определяет вызов обратившегося как хулиганский, то специальная программа автоматически перезванивает и включает автоинформатор, который рассказывает об административной и уголовной ответственности за вызов экстренных служб из ложных побуждений. Если с одного номера совершено несколько подобных вызовов, то специалисты Системы передают информацию о нарушителе в правоохранительные органы.

Пресс-служба отметила, что операторы Системы никогда не блокируют номера нарушителей. Экстренная помощь может в любой момент понадобиться всем без исключения, в том числе и людям, которые ранее совершали звонки из хулиганских побуждений.