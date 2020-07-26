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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье вылечили от коронавируса более 45,2 тыс. человек

За сутки в регионе выздоровели еще 248 человек

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Врачи в Подмосковье вылечили более 45,2 тыс. человек от коронавируса. Об этом в воскресенье сообщили в Московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В Московской области еще 248 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 45 252 заболевших", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 16 млн человек, свыше 644 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 812 485 случаев заражения, выздоровели 600 250 человек, умерли 13 269. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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