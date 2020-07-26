В Московской области за сутки выявили 144 случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Подмосковные врачи за сутки выявили 144 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"144 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки. Всего на данный момент в Московской области выявлено 62 753 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 094 человека. Выздоровели и выписались 45 252 человека", - говорится в сообщении.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и других регионов России, а также из-за рубежа. За все время пандемии в Подмосковье было выявлено более 3,5 тыс. случаев заболевания граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса (8-800-550-50-30), а также запущен сайт covid.mz.mosreg.ru.