Угроза взрыва в трех жилых домах в Химках оказалась ложной

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Анонимное сообщение о минировании трех жилых домов в Левобережном микрорайоне Химок оказалось ложным. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"В ходе проверки домов 7, 9 и 15 на улице Зеленой в Химках взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о минировании - ложная", - сказал собеседник агентства.

Ранее неизвестный сообщил о том, что в этих трех домах заложены взрывные устройства.

"В целях безопасности были эвакуированы из трех домов 150 человек, среди них 30 детей", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и кинологи.