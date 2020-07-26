В МЧС предупредили о дожде с грозой и сильным ветром в Подмосковье до конца суток

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о дожде с грозой и порывах ветра до 15 метров в секунду в ближайшее время и до конца суток.

"В ближайший час и до конца дня 26 июля в Московской области ожидаются местами кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров секунду", - сказали ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

В связи с непогодой машину лучше ставить в гараж, а при его отсутствии парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. В МЧС советуют обходить на улице шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья и разнообразные сооружения повышенного риска, в том числе мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи, потенциально опасные промышленные объекты.

При грозе специалисты рекомендуют по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка, держаться подальше от электропроводки и антенн, отключить радио и телевизор, не пользоваться телефоном и электроприборами. Во время грозы нельзя купаться в водоемах.