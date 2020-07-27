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Два человека пострадали при столкновении фуры, трактора и двух легковушек в Подмосковье

ДТП произошло около Чехова

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Фура, трактор и два легковых автомобиля столкнулись на автодороге М-2 "Крым" в районе Чехова, пострадали два человека. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Информация о ДТП на 62-м км дороги в сторону области поступила около 17:30. "Произошло попутное столкновение фуры, трактора и двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека", - сказали в пресс-службе.

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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