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В Подмосковье за три дня заблудились 100 человек

Региональным главкам МЧС рекомендовали усилить профилактическую работу с населением

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. МЧС РФ отмечает рост числа заблудившихся в подмосковных лесах во время сбора грибов и ягод. Об этом говорится в сообщении начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ Сергея Диденко, опубликованного на сайте института.

"Только за три дня, в период с 17 по 19 июля, на телефон службы спасения "112" Московской области поступило 77 сообщений - "Заблудились в лесу". Дорогу из подмосковных лесов не смогли найти рекордное количество человек - 106", - говорится в сообщении.

В институте рекомендовали региональным главкам МЧС усилить профилактическую работу с населением.

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