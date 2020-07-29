Антитела к коронавирусу обнаружили у 20,5% обследованных жителей Подмосковья

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Более 270 тыс. жителей Московской области прошли ИФА-исследование, которое позволяет выявить наличие антител к новой коронавирусной инфекции. У 20,5% обследованных граждан были обнаружены антитела, об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"В Подмосковье ИФА-исследования доступны каждому жителю Подмосковья, сдать анализ можно бесплатно в поликлинике. Это позволяет определить популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции. На данный момент, по результатам ИФА-диагностики, в Московской области у 20,5% обследованных обнаружено содержание антител", - привели в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Отмечается, что всего в регионе было проведено более 270 тыс. исследований на антитела.

Как пояснили в министерстве, для того, чтобы жителю Подмосковья пройти ИФА-исследование, необходимо записаться в процедурный кабинет поликлиники по месту прикрепления на портале госуслуг или по телефону 8-800-550-50-30.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, согласно статистике, ситуация улучшилась. Всего выявлено 63 155 случаев заражения, выздоровели 46 048 человек, умерли 1 102. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 261 против 137 соответственно.