Более 6 тыс. коек остаются в резерве для пациентов с коронавирусом в Подмосковье

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Свыше 6 тыс. инфекционных коек находятся в резерве в Московской области для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Задача - ни в коем случае не допустить возвращения эпидемии. Указания по резервным койкам даны - мы их до сих пор оставляем, у нас их больше 6 тыс. Я очень надеюсь, что они никогда не пригодятся", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Отмечается, что сейчас в регионе сняты практически все ограничения, которые вводились в связи с распространением коронавирусной инфекции. С 1 августа возобновятся занятия для старшего поколения в рамках программы "Активное долголетие".

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, согласно статистике ситуация улучшилась. Всего выявлено 63 155 случаев заражения, выздоровели 46 048 человек, умерли 1 102. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 261 человека против 137 соответственно.