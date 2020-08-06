В Подмосковье начнется комплексная олимпиада для школьников 8-11 классов

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Олимпиада по 22 общеобразовательным предметам впервые пройдет в Московской области, в ней смогут принять участие школьники 8-11 классов. Олимпиада начнется в августе, сообщили в четверг в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

"В августе в Подмосковье стартует масштабное событие - олимпиада по 22 общеобразовательным предметам. Принять в ней участие смогут школьники 8-11 классов областных образовательных организаций", - приводятся в сообщении слова министра Ирины Каклюгиной.

Организатором выступает Министерство образования Московской области, а оператором стал образовательный центр "Взлет", который открылся в регионе в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".

"Это важное мероприятие, его главная цель - выявление и развитие творческих и интеллектуальных способностей, научно-исследовательского интереса у ребят и содействие в их профессиональной ориентации. Приглашаем всех желающих приобщиться к интеллектуальным состязаниям", - отметила Каклюгина.

Первая комплексная олимпиада по истории, обществознанию и праву пройдет с 25 по 27 августа в дистанционном формате.