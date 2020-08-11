Около 400 детей-сирот в Подмосковье получили квартиры с начала 2020 года

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Ключи от собственных квартир с начала года получили свыше 390 детей-сирот в Подмосковье. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

"С начала года уже 396 детей-сирот Московской области получили ключи от собственных квартир - это более 50% от общего списка. До конца года собственное жилье получат 780 человек. На эти цели из бюджета региона выделено более 2 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

По ее словам, больше половины новых квартир выдаются в новостройках, расположенных в районах с развитой инфраструктурой и транспортным сообщением.

"Работа по обеспечению детей-сирот квартирам проходит в плановом режиме. На сегодняшний день уже шесть муниципалитетов полностью выполнили годовой план, это Ленинский городской округ, Рузский городской округ, Сергиев-Посад, Рошаль, Звездный и Восход", - добавила Каклюгина.