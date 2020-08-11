Донорами крови в Подмосковье в 2020 году стали более 35 тыс. человек

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Более 35 тыс. человек стали донорами крови в Подмосковье с начала года. Московской областной станцией переливания крови было заготовлено почти 35 тыс. л крови, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"Только за последние семь месяцев донорами крови в Подмосковье стали 35 тыс. человек. Что примечательно - 98% из них сдали кровь безвозмездно. Благодаря этим людям действительно спасаем жизни людей каждый день", - привели в пресс-службе слова заместителя министра здравоохранения Подмосковья Антона Масякина.

В основном донорскую кровь используют для лечения онкологических больных; пострадавших в ДТП; рожениц и детей с экстремально низкой массой тела.

"В рамках трехдневного донорского марафона в Красногорске сотрудники дома правительства Московской области сдали 108 л крови. За время проведения акции сдать кровь и сделать доброе дело хотели 257 человек. Так как есть определенные ограничения для проведения процедуры, некоторые были отведены по медицинским показаниям. Всего за три дня донорами крови стали 212 человек, благодаря этим людям мы смогли заготовить 108 л донорской крови", - добавили в министерстве.

Сдать донорскую кровь в Московской области может каждый желающий в рамках специализированных марафонов и акций, а также на постоянной основе в учреждениях службы крови Московской области. Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови - Московская областная станция переливания крови - принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00 по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, 37А.