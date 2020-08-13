Почти 1 тыс. иностранцев в Подмосковье, потерявших работу в пандемию, предложены вакансии

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Почти 1 тыс. иностранных граждан, потерявших работу в период пандемии коронавирусной инфекции, в Подмосковье предложены вакансии, сообщил в четверг зампредседателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Содействие в трудоустройстве тем иностранным гражданам, которые в период введенных ограничений на территории Московской области лишились работы, оказал Единый миграционный центр Московской области.

"С 16 апреля по 9 июня 2020 года вакансии были предложены 887 иностранным гражданам", - сказал Каратаев.

Вакансии были предложены иностранным гражданам, обратившимся для оформления патента в центр, а также тем, кто оставил запрос по телефонам горячей линии. Многие работодатели в период распространения коронавирусной инфекции обеспечивали проживание и питание своих работников, оказывали дополнительную помощь иностранцам.