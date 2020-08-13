{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 450 ингаляторов поступило в клиники Подмосковья

Поступившую технику уже применяют для лечения пациентов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Порядка 450 единиц медицинского оборудования, которое используется для лечения органов дыхания, поступило в больницы Московской области. Об этом сообщила ТАСС в четверг министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"Качество оказания медицинской помощи напрямую связано с техническим оснащением медорганизации, поэтому мы продолжаем закупать в наши учреждения современное медоборудование. Новые ингаляторы поставлены в 46 больниц Подмосковья, в том числе в Видновскую, Ногинскую, Раменскую, Орехово-Зуевскую и другие. Аппараты применяются для проведения ингаляционной терапии больным пневмонией, трахеитом, ларингитом, бронхитом и другими заболеваниями органов дыхания", - рассказала Стригункова.

Она уточнила, что в медорганизации Московской области за последние несколько месяцев поступило 443 ингалятора. Поступившая медицинская техника уже введена в работу и применяется для лечения пациентов.

Теги
Россия
В Подмосковье "заминированы" все магазины "Магнит" и отделения почты
Также проверяется информация о "минировании" самолетов в аэропорту Шереметьево, эвакуация из него не проводилась
Читать полностью