Около 450 ингаляторов поступило в клиники Подмосковья

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Порядка 450 единиц медицинского оборудования, которое используется для лечения органов дыхания, поступило в больницы Московской области. Об этом сообщила ТАСС в четверг министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"Качество оказания медицинской помощи напрямую связано с техническим оснащением медорганизации, поэтому мы продолжаем закупать в наши учреждения современное медоборудование. Новые ингаляторы поставлены в 46 больниц Подмосковья, в том числе в Видновскую, Ногинскую, Раменскую, Орехово-Зуевскую и другие. Аппараты применяются для проведения ингаляционной терапии больным пневмонией, трахеитом, ларингитом, бронхитом и другими заболеваниями органов дыхания", - рассказала Стригункова.

Она уточнила, что в медорганизации Московской области за последние несколько месяцев поступило 443 ингалятора. Поступившая медицинская техника уже введена в работу и применяется для лечения пациентов.