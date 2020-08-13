Почти 70 детей-сирот в Подмосковье останутся в гостевых семьях по окончании изоляции

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Около 290 подмосковных детей-сирот были устроены в семьи на гостевой режим в период пандемии коронавируса. Из них почти 70 останутся в новых семьях по окончании изоляции, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора Московской области.

"Период пандемии 290 подмосковных детей-сирот провели в приемных семьях. Сегодня Андрей Воробьев (губернатор Подмосковья) наградил приемных родителей и сотрудников детдомов, принявших к себе воспитанников. За это время ни один ребенок не заболел COVID. По окончании изоляции 67 ребят навсегда останутся в своих новых семьях", - говорится в сообщении.

Воробьев отметил, что несколько лет назад в 44 подмосковных детских домах воспитывалось около 1 тыс. детей. На данный момент на территории Московской области работает десять детских домов, к концу 2020 года будет закрыто еще два детдома. "Хочу сказать слова благодарности педагогам и приемным родителям, которые делают очень доброе, важное дело, и пожелать, чтобы те, кому вы дарите свою душу и тепло, были успешными, счастливыми и любимыми", - приводятся в сообщении слова Воробьева.