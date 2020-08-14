Проезд по региональным дорогам перекроют в Богородском округе 16 августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Движение перекроют по региональным дорогам в подмосковном Богородском округе 16 августа в связи с проведением велозаезда Gran fondo. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В связи с проведением велозаезда Gran fondo 16 августа с 09:00 до 15:00 будет перекрыто автомобильное движение на региональных дорогах "Ногинск - Боровково - Стромынь - Крест" с 5,4 км по 25 км, "Кузнецы - Тимково - Мамонтово" с 0 км по 22,6 км и на ул. 1-й Ильича в Ногинске с 0 по 2,8 км", - говорится в сообщении.

Во время проведения велозаезда безопасность дорожного движения будут обеспечивать сотрудники ГИБДД и волонтеры. В местах перекрытий установят водоналивные блоки и блокираторы.

Ведомство предупреждает водителей быть внимательными и заранее выбирать маршрут и пути объезда.