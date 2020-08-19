Более 1,6 млн исследований на коронавирус и антитела провели в Подмосковье

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Более 1,6 млн исследований на наличие новой коронавирусной инфекции и антител к ней провели в Московской области, об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

"В Московской области в общей сложности выполнили более 1,6 млн ПЦР- и ИФА-исследований, позволяющих определить, болеет ли пациент COVID-19 в настоящий момент или уже имеет антитела к коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для прохождения ИФА-исследования необходимо записаться в процедурный кабинет поликлиники на портале госуслуг или по телефону 8-800-550-50-30. ПЦР-исследование проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Для лиц без признаков ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции и пневмонии анализ проводится на платной основе.

"Мы стараемся развивать в регионе доступность прохождения исследований на коровирус и антитела к нему. На сегодняшний день ИФА-диагностика доступна для всех жителей региона бесплатно по полису ОМС, для этого необходимо обратиться в городскую поликлинику. На данный момент, по результатам ИФА-диагностики, в Московской области у более 20% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.