В школах Подмосковья минимизируют передвижение учеников во время учебного процесса

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 19 августа. /ТАСС/. Передвижение учеников в школах Подмосковья минимизируют во время учебного процесса с помощью закрепления учебных кабинетов за классами и смещения начала уроков, сообщила журналистам в среду министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

"Мы вводим кабинетную систему. Что это означает? Если раньше дети ходили по классам, то сейчас учитель будет ходить по классам. То есть, дети будут находиться максимально в своем классе, и к ним будут приходить различные учителя. Исключения, конечно, составляют те предметы, где требуются лаборатории - это химия, физика, биология, физкультура и так далее", - сказала Каклюгина.

Министр добавила, что дополнительно в школах планируется предусмотреть разделение потоков учеников. "У нас будет смещение по приходу [в школы]. Это особенно актуально для начальной школы. Условно, первые классы приходят в 08:15, а вторые классы, значит, приходят в 08:30. <...> Это не универсальное правило для каждой школы, это не значит, что по такому правилу будет жить каждая школа. Здесь в зависимости от размера школы, от ее наполненности. Каждый директор выстроит отдельное расписание, мы предлагаем инструментарий - смещенный приход: в несколько волн запускать детей в школы", - сказала Каклюгина, добавив, что также благодаря этому планируется сместить потоки учеников во время перемен.

Она также отметила, что во всех школах будет на постоянной основе проводиться дезинфекция учебных помещений. Кроме того, на входе у всех детей и педагогов планируется измерять температуру.

"Все школы у нас открываются для обычного посещения. 1 сентября все дети Московской области придут в школы. 1 сентября мы планируем принять 942 тыс. детей - это на 38 тыс. больше, чем в прошлом году. Все дети у нас будут заниматься очно", - сказала Каклюгина. По ее словам, окончательное решение о проведении школьных линеек 1 сентября еще не принято.