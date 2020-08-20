Около 4,5 млн человек планируют вакцинировать от гриппа в Подмосковье

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 20 августа. /ТАСС/. Порядка 4,5 млн человек планируется привить от гриппа в Подмосковье в предстоящий осенне-зимний эпидемический сезон. Вакцинация начнется 7 сентября, об этом сообщила журналистам в четверг министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"У нас поставлена задача президентом, чтобы охват населения, который прошел вакцинацию от гриппа, составляла не менее 60% <...> То есть 4,5 млн человек - наших жителей - должны пройти вакцинацию за период наступающего эпидсезона", - сказала Стригункова.

Она отметила, что прививочная кампания начнется в Подмосковье с 7 сентября.

"Кто в первую очередь должен вакцинироваться от гриппа? Мы говорим о группах риска - это в первую очередь дети от 6 месяцев и до 17 лет, это наш пожилой контингент, люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, люди определенных профессий, которые напрямую тесно всегда работают с населением и имеют риск заражения - медицинские работники, работники здравоохранения, работники жилищно-коммунальной сферы и транспортной", - добавила министр.

Жители области смогут сделать прививку от гриппа в мобильных комплексах для прохождения диспансеризации, которые будут установлены у железнодорожных станций и крупных торговых центров.

Мы уже не в первый год это делаем. Мобильные комплексы приезжают на железнодорожные станции, к крупным торговым центрам. Однозначно будем [устанавливать мобильные комплексы в этом году] <...> У нас 48 мобильных комплексов, которые работают на диспансеризацию <...> Те жители, которые хотят пройти диспансеризацию, параллельно по желанию в этих мобильных комплексах смогут пройти вакцинирование", - сказала Стригункова, отвечая на вопрос ТАСС.

По ее словам, в прошлом году от гриппа были вакцинированы 48,9% населения региона.

В новость были внесены изменения (14:25 мск) — добавлены подробности по тексту.