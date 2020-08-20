Доходы губернатора Подмосковья сократились почти на 30% по итогам 2019 года

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Доход губернатора Московской области Андрея Воробьева по итогам прошлого года составил 68,9 млн рублей, что ниже задекларированного дохода за 2018 год почти на 30%. Декларация была опубликована на сайте правительства Подмосковья в четверг.

В 2018 году губернатором было задекларировано более 95,7 млн рублей.

В собственности у Воробьева нет недвижимости и транспортных средств. Согласно декларации, в его пользовании находятся земельный участок площадью около 10,3 тыс. кв. м, жилой дом в 976,8 кв. м, гараж в 541 кв. м, земельный участок в 197 кв. м, спортивно-оздоровительный блок площадью более 871 кв. м и хозяйственный блок в 88,9 кв. м.

В декларации отмечается, что один из несовершеннолетних детей Воробьева владеет квартирой площадью 195 кв. м.