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Около 250 площадок для проведения акции "Ночь кино" организуют в Подмосковье

Акция пройдет 29 августа, вход на все мероприятия будет бесплатным

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Порядка 250 площадок для проведения всероссийской акции "Ночь кино" организуют в Московской области 29 августа, из них около 100 будут расположены на улице. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

"В Московской области в проекте участвуют 98 открытых площадок (летние кинотеатры, кинопаркинги, площадки в парках, скверах, площадях перед муниципальными учреждениями культуры). Показы акции пройдут также на 151 закрытой площадке - участниками станут: 25 современных кинотеатров; 119 киноплощадок в домах культуры и в культурно-досуговых центрах; 7 библиотек", - говорится в сообщении.

Вход на все мероприятия будет бесплатным. Начало показа фильмов в 20:00.

"Ночь кино", наверное, одна из самых романтичных акций, поэтому она пользуется популярностью в первую очередь у молодежи, - приводятся в сообщении слова министра культуры Московской области Елены Харламовой. - За четыре года в Подмосковье количество площадок - участников акции выросло с 11 до 249. В этом году в условиях соблюдения мер безопасности в акции будут задействованы 207 населенных пунктов в 55 городских округах Московской области".

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