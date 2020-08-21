В Подмосковье проведут 55 ярмарок в ближайшие выходные

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Предприниматели из более 30 регионов России примут участие в 55 ярмарках, которые пройдут в Подмосковье в ближайшие выходные. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"В выходные на территории Московской области в 32 муниципальных образованиях запланировано к проведению 55 ярмарок - сельскохозяйственные, универсальные и тематические. Всего будет организовано 2 189 торговых мест", - говорится в сообщении.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, чьи слова приводятся в сообщении, в ярмарках примут участие предприниматели и производители из Подмосковья и 32 российских регионов. Они представят товары повседневного спроса, сельскохозяйственной продукции, фермерских сыров, колбасных и рыбных деликатесов, товаров легкой промышленности и народных промыслов.

Например, в Химках пройдет тематическая ярмарка "Спас2020", приуроченная к православному празднику "Яблочный спас". В Волоколамском городском округе организуют тематическую ярмарку "Сад-огород", где можно будет приобрести хозяйственные товары для сада и огорода. Овощи и фрукты от местных производителей представят на тематической ярмарке "Товары регионов России" в Луховицах. Школьные принадлежности можно будет купить на ярмарках в городских округах Красногорск, Одинцовский, Протвино, Волоколамский, Рузский, Электросталь.

Кроме этого, универсальные ярмарки пройдут в более чем 20 городских округах Подмосковья, в шести муниципальных образованиях организуют сельскохозяйственные ярмарки.