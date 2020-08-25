Рождаемость в Подмосковье выросла в первом полугодии на 16%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Свыше 39 тыс. детей родились в Московской области за шесть месяцев текущего года, это на 5,5 тыс. детей или на 16% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Самое главное, ради чего человек живет и работает, - это наши дети. И когда детей становится больше - это всегда огромное счастье. За шесть месяцев 2020 года в Подмосковье появились на свет почти 39 300 малышей - на 5,5 тыс. больше, чем за первое полугодие 2019 года. Это самый высокий прирост рождаемости в России", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В пресс-службе отметили, что в Подмосковье реализуется комплексная услуга "Рождение ребенка", в рамках которой родители могут получить первые документы на ребенка сразу в роддоме. Кроме того, при рождении малыша семья может получить подарочный набор новорожденного или денежную выплату в размере 20 тыс. рублей.

"Мы стремимся сделать так, чтобы подмосковным семьям было легче принять решение о рождении ребенка, а затем - растить его и воспитывать. Благодаря президентской программе построена сеть перинатальных центров, чтобы жительницы области могли получить любую, самую современную медицинскую помощь и комфортные условия рядом с домом", - добавил губернатор.