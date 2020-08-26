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В Балашихе загорелся мусор

Возгорание локализовали на площади 500 кв. м

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пожар возник на открытой площадке, где хранится мусор, в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Возгорание локализовано на площади 500 кв. метров, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре на улице Автозаводской в районе дома 24, строение 1 поступила в 21:50 во вторник. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось возгорание мусора на открытой площадке и экскаватора. В 01:02 пожар локализован на площади 500 кв. метров", - сказали в пресс-службе, добавив, что пострадавших нет.

В тушении задействованы 55 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС - 23 человека и семь единиц техники.

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