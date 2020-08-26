Выпуск лимитированной карты "Стрелка" для учащихся посвящен 200-летию открытия Антарктиды

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Новая лимитированная транспортная карта "Стрелка" для учащихся Подмосковья появится к началу учебного года. Ее выпуск посвящен 200-летнему юбилею со дня открытия Антарктиды, сообщила в среду пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"На новых картах "Стрелка" изображены уникальные пейзажи ледяного континента, а также его главный символ - пингвины, населяющие Антарктиду. Карты "Учащегося" и "Учащегося сельской местности" будут доступны с 31 августа в 17 МФЦ подмосковных городов. Тираж карт составит 22 тыс. экземпляров", - приводятся в сообщении слова замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослава Иванова.

Новые карты из лимитированной серии можно будет получить, предварительно подав заявку на портале госуслуг Подмосковья. По ученической "Стрелке" действуют специальные тарифы, которые позволяют школьникам и студентам области существенно экономить на проезде. Так, первые 35 поездок по карте оплачиваются с 50% скидкой от действующего тарифа, а начиная с 36-й поездки скидка составляет 99%.

"Открытие Антарктиды и ее последующее исследование являются безусловным идейным и научным наследием для подрастающего поколения. Подобные достижения позволяют не только расширять знания детей о мире, а также служат для них стимулом реализовывать инновационные проекты в исследовательской, научной, информационной и природоохранной сферах", - приводятся слова генерального директора АО "Расчетные решения" Михаила Казакова.

В 1820 году - ровно 200 лет назад - российские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев во время экспедиции на шлюпках "Восток" и "Мирный" прошли вокруг неизведанного материка и доказали существование шестого континента - современной Антарктиды. Важность открытия Южной Земли отмечена на самом высоком уровне - указом президента РФ 2020 год объявлен в стране Годом Антарктиды.