Свыше 500 мероприятий по антинаркотическому просвещению проведут в сентябре в Подмосковье

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Антинаркотический месячник, в рамках которого организуют более 500 акций, мастер-классов, занятий и тематических мероприятий, пройдет в Подмосковье в сентябре. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

"Уже пятый год в Московской области проходит антинаркотический месячник. Целью данного мероприятия является формирование у подростков негативного отношения к наркомании, токсикомании, курению и алкоголизму", - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что в сентябре в регионе в рамках месячника под девизом "Нет наркотикам!" будет организовано более 500 акций, интерактивных занятий, круглых слотов, спортивных турниров и других мероприятий, посвященных здоровому образу жизни и антинаркотическому просвещению. В них планируют задействовать около 70 тыс. подростков.

Кроме этого, в подмосковных городских округах пройдут конкурсы рисунков, спортивные челленджи, рэп-фестивали, осенние кроссы, а также покажут фильмы по профилактике наркомании и проведут беседы о вреде наркотиков.

"Сотрудники ГУ МВД России по Московской области проведут рейды в местах массового досуга молодежи, посетят неблагополучные семьи, проведут профилактические беседы, в том числе с несовершеннолетними, состоящими на учете", - добавил Каратаев.