Более 1,1 млн бюллетеней напечатали в Подмосковье к выборам 13 сентября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Свыше 1,1 млн бюллетеней подготовили в Московской области для организации выборов в единый день голосования 13 сентября, сообщается в среду в Telegram-канале Мособлизбиркома.

"Территориальные избирательные комиссии Московской области получили бюллетени для проведения муниципальных выборов в органы местного самоуправления 13 сентября. Общий тираж бюллетеней, напечатанных в рамках организации основных выборов, составил более 1 млн 100 экземпляров. Из них 347 000 получила Балашиха, 413 900 Подольск, 256 600 бюллетеней отправились в Дмитров, 46 600 во Фрязино, 36 807 в Лыткарино и 2 090 напечатано для избирателей п. Молодежный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для проведения дополнительных выборов также напечатано более 100 тыс. бюллетеней.

Всего в Подмосковье 13 сентября пройдет 18 кампаний по выборам в советы депутатов. Из них семь - основные выборы и 11 - дополнительные. Общее количество замещаемых мандатов составит 183.

Основные выборы пройдут в таких городских округах, как Балашиха, Дмитровский, Лыткарино, Молодежный, Подольск, Фрязино и Электросталь. Дополнительные выборы назначены в Егорьевском, Красногорском, Люберецком, Богородском, Наро-Фоминском, Талдомском, Воскресенском, Ступинском, Истринском, Рузском городских округах и Звездном городке.