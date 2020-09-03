Избирателей на выборах в Подмосковье 13 сентября обеспечат масками и ручками

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки на выборах в единый день голосования 13 сентября в Московской области обеспечат защитными масками и ручками, также планируется проведение бесконтактного измерения температуры избирателям и организаторам выборов. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

"Каждый член комиссии будет обеспечен средствами индивидуальной защиты: маски, перчатки, защитные экраны, медицинские халаты. Помещения будут проветриваться. <...> Каждому избирателю мы будем предлагать маску, будут использоваться отдельные индивидуальные ручки, санитайзеры на входе, и, разумеется, будет традиционное бесконтактное измерение температуры на входе как участников, так и непосредственно самих организаторов выборов", - сказал Березкин.

Он добавил, что аналогичные меры были организованы в Подмосковье при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Всего в Подмосковье 13 сентября пройдут 18 кампаний по выборам в советы депутатов. Из них семь - основные выборы и 11 - дополнительные. Общее количество замещаемых мандатов составит 183.

Основные выборы пройдут в таких городских округах, как Балашиха, Дмитровский, Лыткарино, Молодежный, Подольск, Фрязино и Электросталь. Дополнительные выборы назначены в Егорьевском, Красногорском, Люберецком, Богородском, Наро-Фоминском, Талдомском, Воскресенском, Ступинском, Истринском, Рузском городских округах и Звездном городке.