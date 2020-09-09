Военные нашли 19 боеприпасов времен войны в Ново-Иерусалимском монастыре в Подмосковье

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Военные обезвредили 19 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных на территории Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"Группа разминирования межведомственного учебного центра инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации завершила сплошную очистку от взрывоопасных предметов местности комплекса в <...> Истре. Военнослужащие обследовали более 40 га и обнаружили 19 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны 1941- 945 годов", - сказали в военном ведомстве.

В том числе были найдены минометные снаряды калибра 50 и 82 мм и гранаты РГД-33. "Все обнаруженные боеприпасы были вывезены с территории монастыря и уничтожены на специализированном полигоне", - сообщили в министерстве.

К работам привлекались 15 военнослужащих, в числе которых шесть водолазов для проведения работ в акватории озер, находящихся на территории монастырского комплекса.

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, расположенный в Московской области в городе Истра, является объектом культурного наследия федерального значения. Его архитектурный ансамбль входит в золотой фонд русского зодчества. С 2008 года началась реставрация монастыря, в 2017 году по окончании первого этапа работ его посетили президент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев.