МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Подмосковье

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сильный ветер ожидается днем в четверг в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"Согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 12:00 мск до 20:00 мск 10 сентября в Московской области местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с", - сказали в главке.

В ведомстве посоветовали, находясь на улице, обходить шаткие конструкции. Машины по возможности следует парковать вдали от деревьев.