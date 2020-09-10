Минтранс Подмосковья рекомендует не парковать машины у деревьев из-за сильного ветра

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует водителям не парковать автомобили под деревьями и у шатких конструкций из-за прогнозируемого сильного ветра, сообщила в четверг пресс-служба министерства.

"Сегодня до конца дня в Московской области синоптики прогнозируют сильные порывы ветра до 18 м/с. В некоторых районах пройдут дожди. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напоминает о соблюдении правил дорожного движения и призывает водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах. Не парковать транспорт под деревьями и у шатких конструкций, не стоять под рекламными щитами", - говорится в сообщении.

Также водителей просят соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров на дороге. Пассажирам рекомендуют ожидать транспорт на посадочных площадках, переходить дорогу строго в зонах пешеходных переходов.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ, в период с 12:00 мск до 20:00 мск 10 сентября в Московской области местами ожидаются порывы ветра до 18 м/ с.