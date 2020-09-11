У более 21% обследованных в Подмосковье обнаружены антитела к коронавирусу

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. У более 21% жителей Московской области обнаружено содержание антител к коронавирусу. Всего за период пандемии свыше 2 млн человек в Подмосковье прошли ПЦР-исследование на определение новой коронавирусной инфекции, об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"В Московской области за время пандемии более 2 млн жителей прошли ПЦР-исследование на определение новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ПЦР-исследование проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Для лиц без признаков ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции и пневмонии анализ проводится на платной основе.

"ПЦР-исследования проводятся пациентам с симптомами простудных заболеваний, медицинским и социальным работникам, выпускникам школ и учителям, воспитанникам детских садов, воспитателям и другим категориям граждан. Всего на данный момент в Московской области у более 21% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.