Почти в 40% проверенных объектов обслуживания в Подмосковье обнаружили нарушения саннорм

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Более чем в трети проверенных в Московской области в октябре объектах бытового обслуживания населения обнаружили нарушения санитарных норм, введенных в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Выездные мониторинги проводятся на постоянной основе. Только в октябре было проверено 5 804 объекта бытового обслуживания. К сожалению, нарушения выявлены в 2 083 из них", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Андрея Разина.

Отмечается, что наиболее частыми нарушениями были отсутствие контейнеров с двойным вкладышем - около 730 случаев нарушений. Кроме того, в ряде объектов отсутствовали санитайзеры, разметка.

Как пояснили в ведомстве, выездные мониторинги нацелены не только на выявление нарушений, но и проводятся для разъяснительных бесед с руководителями предприятий о необходимости соблюдения мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

"Сейчас очень важно быть внимательными к своему здоровью и с пониманием относиться ко всем реализуемым мерам", - отметил Разин.