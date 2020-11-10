Более 1,2 млн жителей Подмосковья прошли исследование на ВИЧ-инфекцию с начала года

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Свыше 1,2 млн человек в Московской области обследовались на наличие ВИЧ-инфекции с начала текущего года, сообщила во вторник пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Более 1,2 млн жителей Московской области прошли скрининговое обследование на наличие ВИЧ-инфекции с начала года. Ежемесячно анализ на ВИЧ в Подмосковье сдают порядка 115 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что свыше 70% случаев передачи ВИЧ в Московской области происходит половым путем. Заражается преимущественно население в возрасте от 30 до 50 лет.

"Вирус иммунодефицита человека по-прежнему остается неизлечимым заболеванием. И мы не должны забывать об опасности распространения вируса иммунодефицита человека, при позднем выявлении которого в организме человека могут развиться тяжелые заболевания. Поэтому регулярно сдавая тест на ВИЧ-инфекцию, вы защищаете не только себя, но и своих близких. Проходить обследование на ВИЧ-инфекцию мы рекомендуем не реже 1 раза в год", - приводятся в сообщении слова главного врача Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александра Пронина.

В пресс-службе рассказали, что любой житель Московской области может бесплатно и анонимно сдать анализ на наличие ВИЧ-инфекции в поликлинике по месту регистрации и в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.