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Пандемия COVID-19

Губернатор Подмосковья назвал себя ярым сторонником ношения масок в период пандемии

По словам Андрея Воробьева, он верит в защитный эффект маски

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал себя ярым сторонником ношения масок в общественных местах в период пандемии коронавирусной инфекции.

Отвечая во вторник на вопрос о том, является ли он сторонником ношения масок, губернатор ответил: "Да, ярый [сторонник]". "Ярый, потому что каждый из нас, кто-то больше, кто-то меньше, научился разбираться <...>. И мы понимаем, что доза инфекции существует, и это имеет значение", - сказал Воробьев в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Губернатор подчеркнул, что по поводу ношения масок было много дискуссий. "Я в это верю", - заключил он, имя в виду защитный эффект маски.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия COVID-19
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