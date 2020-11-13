Более 300 единиц медоборудования для лечения рака закупили в Подмосковье в 2020 году

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Свыше 300 единиц медицинского оборудования для лечения онкологических заболеваний закупили в Московской области в 2020 году по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"Мы стараемся обновлять медоборудование в больницах и поликлиниках, чтобы у медицинских специалистов была возможность работать на современной технике, проводить высокоточные исследования и назначать грамотное лечение. В этом году мы закупили 315 единиц оборудования для проведения диагностики и малоинвазивных операций пациентам с онкологией или подозрением на нее, 121 аппарат уже поступил в больницы", - процитировали в пресс-службе министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе пояснили, что новое оборудование поступило в Солнечногорскую, Королевскую, Люберецкую и другие больницы.

По данным министерства, видеоэндоскопическое оборудование, ультразвуковые аппараты, в том числе портативные, палатные рентген-аппараты, лабораторная техника и другое медоборудование было закуплено поручению губернатора Подмосковья за счет национального проекта "Здравоохранение".