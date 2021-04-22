Советский летчик, капиталисты-кровопийцы и психоделический зоопарк: что смотреть на ММКФ

Программа Московского международного кинофестиваля, по словам его программного директора Кирилла Разлогова, в этом году отражает "разброд и шатание" кинопроцесса. Фестивальные кураторы попытались собрать более или менее внятную картину того, что произошло в кино за последний год. В итоге в 21 программу смотра вошли около 200 фильмов, не считая трех ретроспектив и конкурса короткого метра. Судьбу конкурсных картин в этом году решает международное жюри под председательством бразильского режиссера Брийянте Миндосы.
"Девятаев"
Фильм открытия
Как бы Тимур Бекмамбетов ни грозился перестать снимать кино в традиционном формате, все-таки жанр screen life захватил его еще не полностью. Вместе с режиссером Сергеем Трофимовым ("Аванпост", "Гоголь") он рассказывает историю Героя Советского Союза, летчика-истребителя Михаила Девятаева, роль которого в фильме исполняет Павел Прилучный.
Жизнь Девятаева и его подвиги невероятны сами по себе: он сбил десятки вражеских самолетов, а в 1944 году попал в плен и затем в концлагерь, откуда сбежал на самолете и доставил в Советский Союз секретные сведения о расположении боевых установок немецких ракет "Фау-2". Однако Бекмамбетов не был бы Бекмамбетовым, если бы не приправил эту историю залихватским экшеном. Для воссоздания эффекта присутствия при постановке воздушных боев, чтобы зритель смог почувствовать себя в кабине истребителя, идущего в атаку или срывающегося в пике, актеры репетировали поединки в военном онлайн-симуляторе War Thunder. Ну и не обошлось без технологических экспериментов — в онлайн-кинотеатрах фильм будет выпущен в вертикальном формате.
"Кровопийцы"
Основной конкурс
Немецкий режиссер Юлиан Радльмайер в своей фирменной ироничной манере рассказывает о вреде капиталистов, недвусмысленно сравнивая их с вампирами.
1928 год, рабочие и колхозники вчитываются в страницы "Капитала", чтобы понять природу загадочных укусов, которые возникли на их теле. В это время в поместье богатой наследницы мисс Фламбоу-Йансен приезжает барон, а на самом деле пролетарий под прикрытием, вынужденный бежать из Советского Союза. Он влюбляется в богачку, но этот роман не сулит ему ничего хорошего.
"Дуров"
Конкурс документального кино
Хоть Павла Дурова и называют российским Марком Цукербергом, свою версию "Социальной сети" про него так и не сняли. Вместо этого режиссер Родион Чепель решил посвятить ему документальный фильм.
История одного из самых эксцентричных и загадочных российских миллиардеров рассказана его ближним кругом, но не только. Чепелю удалось провести три дня вместе с Дуровым, несмотря на то что тот предпочитает держать свою частную жизнь в тени.
"Капитаны Заатари"
Конкурс документального кино
Два лучших друга Махмуд и Фавзи живут в лагере для беженцев в Иордании. В лагере один день похож на другой, и надежды на то, что томительное ожидание когда-то закончится, очень мало. От скуки и отчаяния друзей спасает их главная страсть — футбол.
Однажды в лагерь приезжают представители спортивной академии, которые видят в Махмуде и Фавзи потенциал. Их отправляют в Доху для участия в футбольных матчах, а семьи подростков наблюдают за ними по телевизору. Это невероятная история о взрослении, чьи участники становятся жертвами бюрократических проволочек и людского безразличия. После своего международного успеха Махмуд и Фавзи возвращаются в лагерь, где абсолютно ничего не поменялось.
"Неудачный трах, или Чокнутое порно"
Фильмы, которых здесь не было
ММКФ — отличная возможность посмотреть победителя недавно прошедшего Берлинале. Прямолинейная социальная сатира Раду Жуде наравне с его вполне открытым признанием пандемии и ее последствий подкупили жюри немецкого фестиваля своей актуальностью.
Учительница одной из престижных школ Бухареста Эми снимает вместе со своим мужем откровенное секс-видео, которое при невыясненных обстоятельствах утекает в Сеть, и, несмотря на все попытки его удалить, навсегда там и остается. Общественность, конечно, возмущена и оскорблена, и Эми вызывают на срочное родительское собрание, которое организовано, несмотря на коронавирус.
Режиссер рисует портрет раздраженного, злого, лицемерного общества, в котором противоречащие друг другу вещи идут рука об руку, а помощь ближнему не на первом месте. Единственное разумное существо в кадре — учительница, которую подвергают народному суду, очень похожему на разборки в соцсетях. Но здравый смысл, по мнению Жуде, сегодня явно не в приоритете.
"Случайность и догадка"
8 1/2 фильмов
Еще один участник Берлинале и обладатель Гран-при представляет собой сборник новелл от японского режиссера Рюсукэ Хамагути. Фильм, может, не столь актуален, как картина Жуде, зато невероятно тонкий и изобретательный. Хотя на самом деле его можно было бы назвать актуальным благодаря ее сеттингу: кадр максимально минималистичен, и в нем находятся не более двух актеров одновременно. Вполне в духе пандемийного кино с его многочисленными ограничениями.
Фильм разделен на три новеллы, каждая в какой-то степени посвящена любви. Все действие передается через диалоги, поэтому огромная доля ответственности ложится на актеров. Сам режиссер признает, что лучшее, что есть в его картине, — это актерская игра. Но он, конечно, скромничает и лукавит. Несмотря на свой спартанский минимализм, который сразу же вызывает ассоциации с Хон Сан-су, "Случайность и догадка" не вызывает ощущения театральности. Сценарий Хамагути остроумен и не по-японски эмоционален, поэтому его новый фильм похож на игру с памятью, стереотипами и временем.
"Имморталист"
Эйфория изоляции
Влад Козлов переехал в Голливуд в далеком 2001 году, чтобы стать актером, но по совету Роберта Де Ниро решил переквалифицироваться в режиссеры. Спустя 20 лет он возвращается в Москву с полнометражным фильмом "Имморталист".
Картина рассказывает о дисфункциональной семье, в которой назревает борьба за голову и душу умирающего дедушки Паоло. Его внук Макс работает в компании по борьбе со старением и решает, что деда можно заморозить в надежде на то, что в будущем наука наконец-то найдет лекарство от рака. Однако денег у него хватает только на заморозку головы, а не всего тела. Маме Макса, набожной католичке, такой вариант развития событий явно не по нутру, и она пытается убедить сына, что деда надо похоронить как положено.
"Паркет"
8 1/2 фильмов
Режиссер фильмов "В субботу" и "Милый Ханс, дорогой Петр" Александр Миндадзе возвращается после пятилетнего перерыва с драмой о любовном и танцевальном треугольнике.
Три героя встречаются на 25-летии танцевального клуба и решают повторить танго втроем, которое когда-то сделало их известными. Однако все усложняется тем, что их связывает не только танец, но и любовь. К тому же на горизонте появляются последствия целой четверти века, что они провели порознь: дети, внуки, супруги, которые выдергивают героев из их мира молодости и танго и разбивают иллюзии о реальность.
"Криптополис"
Фильмы, которых здесь не было
Необычная анимационная картина Дэша Шоу вдохновлена психоделическими комиксами 60-х годов и дрейфует между светлой мечтой и липким кошмаром.
Калифорния, 70-е годы. Американская нация раскрывает все прелести свободной любви и протестует против традиционного истеблишмента. В это время ветеринар Лорен Грей отслеживает фантастических животных и спасает их от браконьеров в своем криптозоопарке. Военные тоже занимаются поимкой животных, правда, они преследуют менее гуманные цели, нежели Лорен. Самым желанным зверем для них оказывается химера Баку, которая способна пожирать сны.
ТАСС выступает информационным партнером Московского международного кинофестиваля