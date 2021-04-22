Советский летчик, капиталисты-кровопийцы и психоделический зоопарк: что смотреть на ММКФ

Программа Московского международного кинофестиваля, по словам его программного директора Кирилла Разлогова, в этом году отражает "разброд и шатание" кинопроцесса. Фестивальные кураторы попытались собрать более или менее внятную картину того, что произошло в кино за последний год. В итоге в 21 программу смотра вошли около 200 фильмов, не считая трех ретроспектив и конкурса короткого метра. Судьбу конкурсных картин в этом году решает международное жюри под председательством бразильского режиссера Брийянте Миндосы. "Девятаев" Фильм открытия Как бы Тимур Бекмамбетов ни грозился перестать снимать кино в традиционном формате, все-таки жанр screen life захватил его еще не полностью. Вместе с режиссером Сергеем Трофимовым ("Аванпост", "Гоголь") он рассказывает историю Героя Советского Союза, летчика-истребителя Михаила Девятаева, роль которого в фильме исполняет Павел Прилучный.

Описание Кадр из фильма "Девятаев" © Пресс-служба ММКФ

Жизнь Девятаева и его подвиги невероятны сами по себе: он сбил десятки вражеских самолетов, а в 1944 году попал в плен и затем в концлагерь, откуда сбежал на самолете и доставил в Советский Союз секретные сведения о расположении боевых установок немецких ракет "Фау-2". Однако Бекмамбетов не был бы Бекмамбетовым, если бы не приправил эту историю залихватским экшеном. Для воссоздания эффекта присутствия при постановке воздушных боев, чтобы зритель смог почувствовать себя в кабине истребителя, идущего в атаку или срывающегося в пике, актеры репетировали поединки в военном онлайн-симуляторе War Thunder. Ну и не обошлось без технологических экспериментов — в онлайн-кинотеатрах фильм будет выпущен в вертикальном формате. "Кровопийцы" Основной конкурс Немецкий режиссер Юлиан Радльмайер в своей фирменной ироничной манере рассказывает о вреде капиталистов, недвусмысленно сравнивая их с вампирами.

Описание Кадр из фильма "Кровопийцы" © Пресс-служба ММКФ

1928 год, рабочие и колхозники вчитываются в страницы "Капитала", чтобы понять природу загадочных укусов, которые возникли на их теле. В это время в поместье богатой наследницы мисс Фламбоу-Йансен приезжает барон, а на самом деле пролетарий под прикрытием, вынужденный бежать из Советского Союза. Он влюбляется в богачку, но этот роман не сулит ему ничего хорошего. "Дуров" Конкурс документального кино Хоть Павла Дурова и называют российским Марком Цукербергом, свою версию "Социальной сети" про него так и не сняли. Вместо этого режиссер Родион Чепель решил посвятить ему документальный фильм.

Описание Кадр из фильма "Дуров" © Пресс-служба ММКФ

История одного из самых эксцентричных и загадочных российских миллиардеров рассказана его ближним кругом, но не только. Чепелю удалось провести три дня вместе с Дуровым, несмотря на то что тот предпочитает держать свою частную жизнь в тени. "Капитаны Заатари" Конкурс документального кино Два лучших друга Махмуд и Фавзи живут в лагере для беженцев в Иордании. В лагере один день похож на другой, и надежды на то, что томительное ожидание когда-то закончится, очень мало. От скуки и отчаяния друзей спасает их главная страсть — футбол.

Описание Кадр из фильма "Капитаны Заатари" © Пресс-служба ММКФ

Однажды в лагерь приезжают представители спортивной академии, которые видят в Махмуде и Фавзи потенциал. Их отправляют в Доху для участия в футбольных матчах, а семьи подростков наблюдают за ними по телевизору. Это невероятная история о взрослении, чьи участники становятся жертвами бюрократических проволочек и людского безразличия. После своего международного успеха Махмуд и Фавзи возвращаются в лагерь, где абсолютно ничего не поменялось. "Неудачный трах, или Чокнутое порно" Фильмы, которых здесь не было ММКФ — отличная возможность посмотреть победителя недавно прошедшего Берлинале. Прямолинейная социальная сатира Раду Жуде наравне с его вполне открытым признанием пандемии и ее последствий подкупили жюри немецкого фестиваля своей актуальностью.

Описание Кадр из фильма "Неудачный трах, или Чокнутое порно" © Пресс-служба ММКФ

Учительница одной из престижных школ Бухареста Эми снимает вместе со своим мужем откровенное секс-видео, которое при невыясненных обстоятельствах утекает в Сеть, и, несмотря на все попытки его удалить, навсегда там и остается. Общественность, конечно, возмущена и оскорблена, и Эми вызывают на срочное родительское собрание, которое организовано, несмотря на коронавирус. Режиссер рисует портрет раздраженного, злого, лицемерного общества, в котором противоречащие друг другу вещи идут рука об руку, а помощь ближнему не на первом месте. Единственное разумное существо в кадре — учительница, которую подвергают народному суду, очень похожему на разборки в соцсетях. Но здравый смысл, по мнению Жуде, сегодня явно не в приоритете. "Случайность и догадка" 8 1/2 фильмов Еще один участник Берлинале и обладатель Гран-при представляет собой сборник новелл от японского режиссера Рюсукэ Хамагути. Фильм, может, не столь актуален, как картина Жуде, зато невероятно тонкий и изобретательный. Хотя на самом деле его можно было бы назвать актуальным благодаря ее сеттингу: кадр максимально минималистичен, и в нем находятся не более двух актеров одновременно. Вполне в духе пандемийного кино с его многочисленными ограничениями.

Описание Кадр из фильма "Случайность и догадка" © Пресс-служба ММКФ

Фильм разделен на три новеллы, каждая в какой-то степени посвящена любви. Все действие передается через диалоги, поэтому огромная доля ответственности ложится на актеров. Сам режиссер признает, что лучшее, что есть в его картине, — это актерская игра. Но он, конечно, скромничает и лукавит. Несмотря на свой спартанский минимализм, который сразу же вызывает ассоциации с Хон Сан-су, "Случайность и догадка" не вызывает ощущения театральности. Сценарий Хамагути остроумен и не по-японски эмоционален, поэтому его новый фильм похож на игру с памятью, стереотипами и временем. "Имморталист" Эйфория изоляции Влад Козлов переехал в Голливуд в далеком 2001 году, чтобы стать актером, но по совету Роберта Де Ниро решил переквалифицироваться в режиссеры. Спустя 20 лет он возвращается в Москву с полнометражным фильмом "Имморталист".

Описание Кадр из фильма "Имморталист" © Пресс-служба ММКФ

Картина рассказывает о дисфункциональной семье, в которой назревает борьба за голову и душу умирающего дедушки Паоло. Его внук Макс работает в компании по борьбе со старением и решает, что деда можно заморозить в надежде на то, что в будущем наука наконец-то найдет лекарство от рака. Однако денег у него хватает только на заморозку головы, а не всего тела. Маме Макса, набожной католичке, такой вариант развития событий явно не по нутру, и она пытается убедить сына, что деда надо похоронить как положено. "Паркет" 8 1/2 фильмов Режиссер фильмов "В субботу" и "Милый Ханс, дорогой Петр" Александр Миндадзе возвращается после пятилетнего перерыва с драмой о любовном и танцевальном треугольнике.

Описание Кадр из фильма "Паркет" © Пресс-служба ММКФ

Три героя встречаются на 25-летии танцевального клуба и решают повторить танго втроем, которое когда-то сделало их известными. Однако все усложняется тем, что их связывает не только танец, но и любовь. К тому же на горизонте появляются последствия целой четверти века, что они провели порознь: дети, внуки, супруги, которые выдергивают героев из их мира молодости и танго и разбивают иллюзии о реальность. "Криптополис" Фильмы, которых здесь не было Необычная анимационная картина Дэша Шоу вдохновлена психоделическими комиксами 60-х годов и дрейфует между светлой мечтой и липким кошмаром.

Описание Кадр из фильма "Криптополис" © Пресс-служба ММКФ