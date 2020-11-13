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Московская трамвайная сеть впервые стала лауреатом международной премии

По словам мэра города Сергея Собянина, жюри премии высоко оценило темпы обновления столичного трамвайного парка, обособление путей, новые приподнятые остановки, экошпалы и светофорный приоритет

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Московская трамвайная сеть стала победителем в номинации "Самая динамично развивающаяся система" международной премии Global Light Rail Awards. Об этом сообщил в пятницу на своей странице во "ВКонтакте" мэр столицы Сергей Собянин.

"Московская трамвайная сеть впервые получила международную премию Global Light Rail Awards. Это главная отраслевая награда в мире. Мы победили в номинации "Самая динамично развивающаяся система". Обошли здесь Испанию и Великобританию", - написал Собянин.

Он отметил, что жюри высоко оценило темпы обновления столичного трамвайного парка, обособление путей, новые приподнятые остановки, экошпалы и светофорный приоритет. Кроме этого, жюри отметило уважение к традициям, в частности, ежегодное проведение парада трамваев в Москве.

"Поздравляю всех причастных с победой! Горожане очень любят этот быстрый и удобный вид транспорта. Трамваи - на втором месте после #мосметро по вместительности. Мы постоянно обновляем трамвайный парк, и уже через несколько лет в нем будут только современные низкопольные вагоны", - добавил мэр.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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