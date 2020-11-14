Движение транспорта по отремонтированной части Большого Каменного моста запустят в декабре

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Движение автотранспорта откроют по отремонтированной части Большого Каменного моста в Москве в декабре. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Обновленная часть Большого Каменного моста станет вновь доступна для движения автотранспорта в декабре. После этого начнется ремонт второй половины сооружения. Движение пешеходов по тротуару на отремонтированной части будет возобновлено в феврале 2021 года после окончания работ по монтажу гранитной облицовки и отреставрированного чугунного ограждения", - сказал Бирюков.

Он напомнил, что капитальный ремонт Большого Каменного моста стартовал в июле. Работы ведутся в круглосуточном режиме, что позволит сдать объект раньше срока (изначально окончание ремонта было запланировано на четвертый квартал 2021 года).

"Работы на закрытой для ремонта части моста вступили в финальную стадию, в настоящее время идет один из самых сложных этапов - замена несущих балок руслового пролета, на которые опирается железобетонная плита проезжей части и тротуара. Решение о замене было принято из-за сквозного повреждения металла коррозией, что снизило несущую способность сооружения", - добавил Бирюков.

Он уточнил, что мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году.