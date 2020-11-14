Главархив Москвы опубликует имена горожан, получивших медали "За оборону Москвы"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Главархив столицы запустил новый проект, благодаря которому впервые будут опубликованы имена горожан, получивших медали "За оборону Москвы". Об этом сообщили в субботу на официальном сайте мэра Москвы.

"Мы опубликуем более полумиллиона имен жителей столицы, которые были награждены за вклад в победу в битве за Москву. Уникальность проекта состоит в том, что это не военнослужащие, а мирные жители - работники московских предприятий, бойцы и командиры местной противовоздушной обороны, милиционеры и пожарные, учащиеся и многие другие. Эти люди совершили настоящий подвиг, и наш долг - рассказать об этом и помочь родственникам всех этих людей узнать больше о своих предках", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Проект войдет в состав виртуального музея "Москва - с заботой об истории". В течение нескольких месяцев на сайте виртуального музея будут публиковать имена людей, которые получили медали "За оборону Москвы". Сведения о героях начнут размещать 5 декабря - в годовщину начала контрнаступления советских войск под Москвой в 1941 году, объявленную днем воинской славы России. Полный список из более чем полумиллиона имен будет опубликован к 20 апреля - дню окончания Московской битвы. На сайте будет представлена краткая биография награжденных с указанием года рождения, национальности, должности на тот момент и описанием подвига.

В первые месяцы войны добровольцами на фронт ушли 350 тыс. мужчин и женщин. Всего Москва отдала фронту 850 тыс. бойцов. Почти 374 тыс. из них погибли.