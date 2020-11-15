"Аптекарский огород" в Москве перенес музыкальные концерты на другие площадки

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Администрация Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" в Москве приняла решение перенести все запланированные музыкальные концерты на другие столичные площадки. Об этом сообщил в воскресенье директор сада Алексей Ретеюм.

"Концерты и спектакли пока не будут проводиться на территории ботанического сада. Такая мера скорее всего будет действовать до 15 января. К сожалению, все музыкальные концерты перенесены на другие концертные площадки города, где больше вместимость и есть возможность соблюдать те требования, что теперь действуют", - сказал Ретеюм.

"Наши концерты не отменены, а просто перенесены на другие площадки. Все музыканты отселились с пониманием. Мы тоже считаем, что такие ограничительные меры необходимы в связи с эпидемиологической обстановкой", - добавил Ретеюм.

Он отметил, что на данный момент идут переговоры с организаторами музыкальных площадок Москвы. Вся информация о новых площадках появится на сайте ботанического сада.

В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве мэр столицы Сергей Собянин 10 ноября усилил меры по предотвращению распространения коронавируса в городе, введя дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года. Культурные, развлекательные, зрелищные и другие подобные мероприятия с участием зрителей, включая выставки, запрещаются, при этом ограничения не распространяются на "официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти".

В театрах, кинотеатрах и концертных залах ограничено максимальное число зрителей - не более 25% вместимости зала, а массовые спортивные мероприятия могут проходить с участием зрителей, если они согласованы с городским департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора.