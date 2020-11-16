В Москве завершили ремонт восьми набережных

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Ремонт восьми набережных, в рамках которого проводились работы по расшивке швов гранитной облицовки, завершили в Москве. Об этом в понедельник сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Завершены работы по расшивке швов гранитной облицовки на восьми набережных - Москворецкой, Павелецкой, Фрунзенской, Новодевичьей, Ростовской, Саввинской, Смоленской и Краснохолмской. Всего было обновлено более 200 тыс. погонных метров швов", - сказал Бирюков.

Он добавил, что расшивка швов набережных проводится раз в пять лет. Такой ремонт необходим для увеличения срока эксплуатации сооружений, так как со временем материал швов разрушается. Разрушения могут привести к смещению гранитных плит.

По словам Бирюкова, ремонт швов начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают специальным водонепроницаемым раствором.

"Для горожан проведение этих работ практически незаметно, ведь никаких перекрытий такой ремонт не требует. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок", - сказал заммэра.