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Инспекторы ЦОМП начали работу на наземном транспорте Москвы

Сотрудники столичного Центра обеспечения мобильности пассажиров теперь помогают слабовидящим гражданам на маршрутах автобусов № 64, 818, т43, т65

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Инспекторы столичного Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) начали работать на маршрутах № 64, 818, т43, т65. Эти автобусы проходят через культурно-спортивный реабилитационный центр "Всероссийского общества слепых", который каждый день посещают около 200 взрослых и детей, сообщила в понедельник пресс-служба департамента транспорта.

"Транспорт должен быть без преград. Сегодня на маршруты выходят низкопольные трамваи, автобусы и электробусы. Почти на 2 тыс. автобусах и всех электробусах снаружи установлены динамики, которые объявляют номер и направление транспорта для слабовидящих пассажиров. Теперь при пересадке с метро на один из четырех маршрутов № 64, 818, т43, т65 сотрудники ЦОМП проводят пассажира до самых важных социальных объектов", - приводят в пресс-службе слова главы департамента Максима Ликсутова.

В Мосметро уже больше семи лет маломобильным пассажирам помогают сотрудники ЦОМП, а с 16 ноября служба работает по графику метро с 5:30 до 01:00. Инспекторы сопровождают от входа и до самого выхода, а при необходимости помогают добраться до вокзала, электрички, аэропорта, больницы или школы. К 2023 году сотрудники центра будут работать почти по всей Москве.

Теги
РоссияЛиксутов, Максим Станиславович
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