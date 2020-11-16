В Москве пожарные и спасатели с начала года спасли более 400 животных

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Более 400 животных, которые попали в различные чрезвычайные ситуации в Москве, спасли с начала текущего года пожарные и спасатели столичного МЧС вместе с добровольцами. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе московского главка ведомства.

"Пожарными и спасателями столичного гарнизона совместно с общественными добровольными организациями за 11 месяцев текущего года было спасено более 400 животных", - сказала собеседница агентства.

В списке спасенных лидерами являются животные и птицы, которые попали в "плен" различных конструкций, перегородок и решеток. Таких случаев, как отметили в ГУ МЧС, в столице более 100. "Порядка 50 случаев приходятся на любителей высоты - животные были сняты с деревьев, козырьков подъездов, крыш различных зданий и строений", - добавили в пресс-службе, отметив, что остальные животные и птицы застревали в машинах, убегали из дома, в том числе из-за пожара или других происшествий.

В пресс-службе московского главка МЧС рассказали, что спасатели дважды разыскивали енота, сбегавшего из дома в Восточном административном округе. Однажды он забрался на дерево и не смог слезть. При этом, когда спасатели пришли к нему на помощь, он начал сопротивляться и поднялся еще выше - на высоту седьмого этажа. В конечном итоге спустить на землю животное удалось только с помощью автоподъемника.

Из экзотических животных при пожаре была спасена игуана из квартиры на четвертом этаже дома на северо-западе столицы, и сова.