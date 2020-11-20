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Синоптики прогнозируют температуру около нуля градусов и сильную гололедицу в Москве

В столице и Подмосковье будет действовать желтый уровень опасности из-за порывистого ветра

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Мокрый снег и сильная гололедица ожидаются в пятницу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице от одного градуса мороза до одного градуса тепла, ночью - от минус двух градусов до нуля.

В Подмосковье днем температура опустится до двух градусов мороза, в ночь на субботу - до пяти градусов мороза.

"Облачно. Осадки (снег, мокрый снег). Гололедица, местами сильная", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Скорость юго-западного и южного ветра составит 6-11 м/ с, местами порывы будут достигать 17 м/с. Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра будет действовать в Москве и Подмосковье до 20:00 мск и до 21:00 мск пятницы соответственно.

Атмосферное давление в регионе составит 748 мм ртутного столба.

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