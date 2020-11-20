Собянин: "неприятные" ограничительные меры в Москве сглаживают ситуацию с коронавирусом

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Ограничительные меры из-за коронавируса в Москве неприятны, но дают результат, заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Мы много принимали достаточно неприятных решений по ограничению деятельности в городе, это связано с ночными клубами, заведениями, плюс переход на дистанционное обучение высших учебных заведений, техникумов, колледжей, продление сроков дистанционного обучения старшеклассникам. Все эти меры все равно дают свой результат", - сказал Собянин.

По его словам, предпринимаемые меры, "несомненно, свой эффект дают, сглаживая эту ситуацию с коронавирусом". "Будем смотреть, как дальше, как будет развиваться ситуация", - заключил мэр.

Ограничения в Москве начали ужесточать с осенним подъемом заболеваемости новой инфекцией. До 15 января 2021 года студенты городских вузов и колледжей переведены на дистанционное обучение, развлекательные заведения и кафе не работают с 23:00 до 06:00 (кроме доставки), закрыты детские развлекательные комнаты и детские комнаты в ресторанах и торговых центрах. В столице запрещены массовые мероприятия с участием зрителей (за рядом исключений), ограничено количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах.

Кроме того, в Москве действует так называемый домашний режим для жителей от 65 лет и некоторых других категорий населения, которые входят в группу риска, а работодателей обязали перевести до 30% сотрудников на удаленку. Всем организациям, работа которых связана с очным присутствием граждан, рекомендуется ввести систему регистрации посетителей, чтобы отслеживать возможные контакты с заболевшими.