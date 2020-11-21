В Москве за сутки госпитализировали 1 535 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Московские врачи госпитализировали за сутки 1 535 человек с коронавирусом. Об этом в субботу сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 7 168 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 535 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 419 человек", - говорится в сообщении.

По данным штаба, 13,3% среди заболевших - дети, 43,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,1% - от 46 до 65 лет, еще 10,2% - от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.